Игроки Реала почтили легендарного Пако Хенто, умершего сегодня в возрасте 88 лет.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти собрал всю команду в спортзале, чтобы сообщить о большой потере.

Умер Пако Хенто – легенда Реала и мировой рекордсмен по количеству Кубков европейских чемпионов

Итальянец произнес речь, после чего началась минута молчания. Среди присутствовавших был и Андрей Лунин. Печальная процедура завершилась аплодисментами в адрес легенды.

Пако Хенто выступал за Реал с 1953 по 1971 год, отдав мадридцам 18 сезонов. Сыграл 600 поединков и записал в свой актив 182 гола. Коллекция титулов впечатляет – 12 чемпионств Испании, 6 Кубков европейских чемпионов, 2 Кубка Испании.

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