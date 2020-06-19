Реал установил рекорд Примеры благодаря голу Асенсио в ворота Валенсии

Забитый мяч Марко Асенсио в ворота Валенсии в матче 29-го тура Ла Лиги позволил Реалу войти в историю испанского футбола.

Асенсио, который почти год пропустил из-за тяжелой травмы, стал уже 20-м автором гола Реала в Ла Лиге 2019/20. Это рекордный показатель в истории элитного испанского дивизиона, которая берет свой отсчет с 1929 года. Столько голеадоров в одной команде в одном чемпионате еще не было, сообщает AS.

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Кроме Асенсио, голами за Реал отличились Бензема (16), Рамос (6), Кроос (4), Модрич и Каземиро (по 3), Винисиус, Родриго, Васкес, Йович, Вальверде, Варан, Бейл (по 2), Мариано, Азар, Карвахаль, Начо, Марсело, Иско и Хамес. Еще однажды соперники мадридцев забили в свои ворота.

Из полевых игроков "сливочных" не забивали только Эдер Мидитао, Браим Диас и Ферлан Менди.

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