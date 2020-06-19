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Реал установил рекорд Примеры благодаря голу Асенсио в ворота Валенсии

14:13 - Читати українською
Реал установил рекорд Примеры благодаря голу Асенсио в ворота Валенсии
Марко Асенсио вернулся / ФК Реал Мадрид

Забитый мяч Марко Асенсио в ворота Валенсии в матче 29-го тура Ла Лиги позволил Реалу войти в историю испанского футбола.

61’ Карим Бензема
75’ Марко Асенсио
86’ Карим Бензема
 
Кангин Ли 89’
61’ Карим Бензема
75’ Марко Асенсио
86’ Карим Бензема
89’ Кангин Ли

Асенсио, который почти год пропустил из-за тяжелой травмы, стал уже 20-м автором гола Реала в Ла Лиге 2019/20. Это рекордный показатель в истории элитного испанского дивизиона, которая берет свой отсчет с 1929 года. Столько голеадоров в одной команде в одном чемпионате еще не было, сообщает AS.

Сказочное возвращение Асенсио и шедевр Бензема в видеообзоре матча Реал – Валенсия – 3:0

Кроме Асенсио, голами за Реал отличились Бензема (16), Рамос (6), Кроос (4), Модрич и Каземиро (по 3), Винисиус, Родриго, Васкес, Йович, Вальверде, Варан, Бейл (по 2), Мариано, Азар, Карвахаль, Начо, Марсело, Иско и Хамес. Еще однажды соперники мадридцев забили в свои ворота.

Из полевых игроков "сливочных" не забивали только Эдер Мидитао, Браим Диас и Ферлан Менди.

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Главное Реал Мадрид - Валенсия Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Рекорды Марко Марко Асенсио
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