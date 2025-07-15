Руководство мадридцев позволило 26-летнему украинцу самому принимать решение относительно своего будущего. Если Лунин попросит о трансфере, то Реал будет настаивать на компенсации в размере 20 млн евро, информирует Grada3.

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Перспективы Андрея в Мадриде выглядят сомнительно. Он качественно выполнял свою работу в периоды отсутствия Куртуа, но сразу возвращался на скамейку запасных, как только бельгиец залечивал травмы. Приход Хаби Алонсо на тренерский мостик Реала ничего не изменил – украинец не получил ни одной минуты на Клубном чемпионате мира.

На пути трансфера стоят финансовые факторы. Заплатить 20 млн евро и покрыть нынешнюю зарплату Лунина могли бы только клубы АПЛ, но там мало свободных мест на роль основного голкипера. Вернуть Андрея надеялся Овьедо. Новичок Ла Лиги предлагал Реалу аренду с разделением зарплаты, однако "сливочные" ответили категорическим отказом.

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