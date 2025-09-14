Реал справедливо возмущался по поводу удаления защитника Дина Хёйсена в матче против Реал Сосьедада (2:1).

Дин Хёйсен увидел перед собой красную карточку на 32 минуте матча с Реал Сосьедадом. Защитник прервал контратаку соперника, сбив Оярсабаля.

Как информирует Marca, удаление игрока Реала вызвало бурное обсуждение. Технический комитет судей считает, что была допущена ошибка в оценки эпизода. В течение недели CTA должен предоставить объяснения. Ожидается, что арбитра Фигероа Васкеса, который отвечал за VAR, дисквалифицируют, поскольку он не сообщил Хилю Мансано об ошибке и не подозвал главного судью к монитору. Этот эпизод проанализируют.

К слову, Реал удержал победу над Реал Сосьедадом (2:1), что позволило мадридцам набрать 12 баллов и возглавить турнирную таблицу.

