Нападающий сборной Бразилии Винисиус никак не может договориться с Реалом о новом соглашении.

Переговоры о новом контракте Винисиуса с Реалом зашли в тупик, сообщает ESPN. Представители бразильского нападающего считают нецелесообразным принимать последнее предложение клуба.

"Роналду исполнял штрафные, пробивая в людей": экс-звезда Ла Лиги рассказал о конфликте с Криштиану

Дело в том, что Винисиус хочет увеличения зарплаты по новому контракту. Окончательное предложение Реала составляет 20 миллионов евро. Представители бразильца хотят, что к этой сумме добавили 10 млн бонусов. Окружение 25-летнего нападающего считает, что если Реал не выполнит условия, то не имеет смысла продлевать контракт еще на три сезона.

Кроме того, агенты Винисиуса хотят подождать и посмотреть, как сложится судьба их клиента в сезоне 2025/26 после смены наставника, прежде чем принять решение.

Стоит заметить, что контракт Винисиуса с Реалом действует до 2027 года.

Бетис сенсационно потерял очки в Эльче – экс-тренер "вердибланкос" вырвал ничью для новичка Ла Лиги