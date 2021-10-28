Реал расписал нулевую ничью с Осасуной на Сантьяго Бернабеу. Хозяева не предложили ничего, кроме отчаянных попыток Винисиуса и дальних ударов Крооса. А во втором тайме "сливочные" вообще могли проиграть, пропустив на контратаке.

Мадрид в случае победы мог вырваться в единоличные лидеры Примеры, но упустил этот шанс. Сейчас на вершине чемпионата четверовластие – Реал, Севилья, Бетис и Реал Сосьедад имеют одинаковое количество очков. Реал выиграл всего раз в 4 последних турах Ла Лиги.

Реал – Осасуна: видеообзор матча