Мадридскому Реалу удалось начать нынешний розыгрыш Лиги чемпионов со скандальной победы над французским Марселем (2:1). Бланкос, доминируя на Сантьяго Бернабеу, умудрились пропустить первыми. Мейсон Гринвуд обокрал Арду Гюлера и выкатил мяч под удар Тимоти Веа. Переломить ход встречи смог Килиан Мбаппе – француз дважды пробил голкипера провансальцев Херонимо Рульи с отметки.

Реал первым взял уникальную планку в истории Лиги чемпионов – такого еще не делал никто

Больше всего обсуждений в испанской и французской прессе вызвал второй назначенный пенальти. Арбитр из Боснии Пельто принял крайне спорное решение указать на 11 метров после того, как мяч срикошетил в руку Факундо Медины. Несмотря на минимальное касание, балканский рефери все же решился дать пенальти.

Следующим соперником королевского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов станет казахский Кайрат. Поединок запланирован на 30 сентября в Алматы. Подробнее обо всех этих событиях – в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Реал дожал Марсель в скандальном матче ЛЧ – Карвахаль повторил Зидана-2006, дубль Мбаппе с пенальти