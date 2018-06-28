Реал уменьшил клаусулу Роналду почти в 10 раз

Нападающий Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду как никогда близок к смене клуба.

Агент 33-летнего португальца Жорже Мендеш уже длительное время ведет переговоры с Флорентино Пересом относительно нового контракта Роналду, однако босс мадридского гранда упорно отказывается просматривать финансовые условия соглашения, подписанного в конце 2016 года.

Роналду провел неудачные переговоры с Реалом и уже скоро может покинуть Мадрид

Более того, руководство Реала вроде как уже настолько устало от капризов своей главной звезды, что осмелилось на очень серьезный шаг, чтобы упростить уход Криштиану. "Сливочные", дав понять Роналду, что клуб больше не будет вестись на шантаж, сообщили представителям португальца, что его клаусулу будет уменьшено с 1 млрд евро до 120 млн.

Поэтому, Роналду получил четкий месседж, что в случае предложения на 120 млн евро, он сможет пойти на все четыре стороны. Почему именно такая сумма? Дело в том, что перед финалом Лиги чемпионов в Киеве Жорже Мендеш на встрече с боссами Реала сообщил, что его клиент получил предложения от четырех клубов: Манчестер Сити, Арсенала, Челси и Милана. Каждая из этих комнад вроде как была готова выложить за Криштиану именно 120 млн.

Испанские СМИ считают, что история Роналду с Реалом обречена на печальный конец. Флорентино Перес хочет строить с Лопетеги новый проект и до сих пор не отказался от трансфера Неймара. Учитывая, что приобретение бразильца может потянуть на безумные 300 млн евро, Перес просто не готов удовлетворять финансовые аппетиты Криштиану.

Пойти на уступки Роналду, означало бы гарантированно потерять почти 50 млн евро (без учета бонусов). Арифметика простая – Криш требует 35 млн евро в год, тогда как его нынешний оклад составляет 20 млн. Контракт португальца с Реалом действует до лета 2021 года.