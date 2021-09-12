Между Сельтой и мадридским Реалом в последнее время довольно напряженные отношения, что подтвердит грядущий поединок 4-го тура Примеры.

Руководство Сельты во главе с президентом Карлосом Моуриньо не будет сидеть в одной ложе с Флорентино Пересом во время очного противостояния команд на Бернабеу, сообщает Marca.

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Отношения между испанскими коллективами уже длительное время далеки от хороших. Все из-за "кражи" Реалом 12-летнего таланта "небесно-голубых" Брайана Бугарина в июне прошлого года. Юный футболист провел в Сельте 4 года, но мадридцами удалось его переманить.

Заметим, противостояние Реала и Сельты начнется уже сегодня, 12 сентября, в 22:00. Эта игра состоится на обновленном Сантьяго Бернабеу, который больше года не принимал никаких матчей.

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