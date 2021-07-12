Вингер Барселоны U-19 Жауме Жарди согласовал контракт с мадридцами, сообщает Sport.es.

Лапорта пригласил в Барселону легендарного защитника – он возглавит дубль

Молодой игрок провел 5 лет в системе каталонского клуба и дослужился до звания капитана юношеской команды. Жарди должен был готовиться к сезону в составе Барселоны В, однако талант внезапно отказался подписывать новое соглашение с "блаугранас". Реал воспользовался ситуацией, "ограбив" главного врага.

Добавим, что теперь Жарди будет играть в Кастилье под руководством легендарного Рауля.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує