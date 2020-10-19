Реал начал подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

Мадридцы на своей официальной странице в Twitter опубликовали видео с командной тренировки.

Реал Мадрид – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Подопечные Зидана отрабатывали подачи с фланга и удары с лету. В кадр часто попадал и Андрей Лунин, который пытался отражать выстрелы партнеров. Украинцу удалось осуществить несколько эффектных сейвов, но отдельные удары не оставляли ему шансов.

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером состоится в среду (21 октября), начало в 19:55.

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