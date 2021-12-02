Атлетик в рамках перенесенного поединка 9-го тура Ла Лиги дал бой Реалу в Мадриде, но от поражения не ушел (0:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Мадридцы подходили к домашней встрече с Атлетиком в статусе лидера чемпионата – и уже в начале игры "сливочные" могли подтвердить этот статус двумя голами. "Феерили" Винисиус и Бензема: Карим на 6-й минуте замкнул навес Жуниора ударом в падении метров с шести, а на 10-й он же обыгрался с бразильцем и вышел один на один под острым углом. Симон спас в обоих случаях.

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Первую половину первого тайма баски не выходили из собственной трети поля, но уже на 23-й минуте гости могли наказать Реал за расточительство. Иньяки Уильямс избежал офсайда и воспользовался удачным отскоком, ворвавшись в штрафную и пробив метров с 15-ти. Мяч рикошетом от Милитао прошел мимо правой штанги. Еще через две минуты нападающий вышел один на один из-за ошибки Алабы – впрочем, Уильямс растерялся, слишком сильно прокинув мяч мимо Куртуа.

Постепенно Реалу удалось отвести игру от собственных ворот, а на 39-й минуте подопечные Карло Анчелотти должны были открывать счет. Кроос получил отскок на линии полукруга и классно пробил под перекладину, но Симон снова выручил Бильбао. Тем не менее, уже на 40-й ему пришлось вынимать мяч из сетки. Унаи парировал дальний удар от Асенсио, но атака вторым темпом завершилась прострелом Модрича с правого фланга. Никто его не перехватил, а Бензема замкнул на дальней штанге – 1:0!

Именно с этим счетом команды отправились на отдых. Второй же тайм они начали с нового размена крутыми моментами: на 55-й минуте Кроос принял передачу пяткой от Модрича и выстрелил метров с 22-х (мяч прошел рядом с правой штангой), а на 60-й Атлетик ответил прострелом Рауля Гарсии на линию вратарской. Дани Гарсия замкнул, но Васкес в последний момент успел накрыть удар.

В середине второго тайма мадридцы и баски продолжали игру от ворот к воротам. Реал ощутимо давил, но с созданием конкретных эпизодов у хозяев не клеилось. Атлетик же имел несколько голевых случаев. Так, на 69-й минуте Нуньес головой подправил подачу Муниаина со стандарта (мимо дальнего угла), а на 76-й Сансет накрутил защитников "бланкос" и оказался прямо перед Куртуа – впрочем, переиграть Тибо не удалось. На 86-й же Беренгер замкнул навес с правого края штрафной на линию вратарской, попав в плечо Милитао.

На последних минутах Атлетик откровенно взял Реал в осаду, однако дожать мадридцев гости так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Карло Анчелотти. "Сливочные" набрали 36 очков, оторвавшись от второй позиции на 7 очков.

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