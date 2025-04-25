Руководство Реала не устраивает состав судей на игру с Барселоной в финале Кубка Испании.

Пабло Гонсалес Фуэртес, рефери назначенный на VAR, раскритиковал клубное телевидение "сливочных" за ролик о Рикардо де Бургоса Бенгоечеа, который также будет работать на финале Кубка Испании. Последний даже расплакался на пресс-конференции.

Барселона – Реал: арбитр финала Кубка Испании расплакался на предматчевой пресс-конференции – видео эмоциональной реакции

По информации Marca, после слов Гонсалеса Реал надеется, что испанская федерация примет решение о замене арбитра VAR. В клубе считают, что после сказанного он не может принимать решения беспристрастно. "Сливочные" также хотят заменить главного арбитра матча Рикардо де Бургоса Бенгоечеа.

Впрочем, Федерация футбола Испании считает нецелесообразным изменение судейского состава на финал Кубка Испании накануне игры. Матч между Реалом и Барселоной состоится 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

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