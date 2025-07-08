Реал официально обратился в Ла Лигу с просьбой перенести матч 1-го тура против Осасуны. Игра запланирована на 19 августа.

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Как сообщает Marca, клуб направил соответствующее письмо руководству и получил поддержку от Федерации футбола Испании, клуба Осасуна и профсоюза игроков (AFE).

В Мадриде настаивают, что установленная дата не соответствует требованиям относительно минимального периода отдыха и подготовки. Согласно нормам, футболисты должны иметь как минимум три недели на отдых после участия в турнире, а также три недели на полноценную предсезонную подготовку. Из-за того, что Реал все еще выступает на КЧМ в США и 9 июля играет полуфинал против ПСЖ, эти сроки не могут быть выдержаны.

AFE еще до старта сезона достигла принципиальной договоренности с Реалом и Атлетико (который также выступал в КЧМ) о совместной работе над согласованием дат. Профсоюз уже обратился ко всем заинтересованным сторонам – Ла Лиги и Федерации – с призывом учесть интересы игроков и перенести матч с учетом условий восстановления и подготовки.

Напомним, что Реал сыграет с ПСЖ в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025.

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