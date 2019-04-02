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Реал требует не менее 500 млн евро за Варана

20:08 45 Читати українською
Реал требует не менее 500 млн евро за Варана
Рафаэль Варан / AFP

Руководство "галактикос" не хочет прощаться с французом.

Защитник Рафаэль Варан, который размышляет над тем, чтобы покинуть Мадрид и попробовать свои силы в другом чемпионате может остаться в Мадриде. Руководство Реала не планирует отпускать Варана за сумму, которая меньше той, что прописана в его клаусуле, а это 500 млн евро, сообщает Goal.

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Мадридцы не хотят продавать Варана, который является ключевым деталью в составе команды. Кроме этого, Зидан заявил о желании сохранить француза в команде. Очевидно, такими действиями Реал намерен дать понять всем и Варану в первую очередь, что клуб ценит его и не собирается продавать.

Ранее о сообщалось, что в услугах Рафаэля заинтересованы Ювентус и Манчестер Юнайтед.

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