Чемпионы Испании имеют серьезную дыру в бюджете из-за пустых трибун, информирует AS.

Азар в очередной раз травмировался – полузащитник Реала рискует пропустить Эль Класико с Барселоной

Доходы Реала за прошлый сезон составили около 822 млн евро. Основные источники заработков – телевизионные контракты, спонсоры и болельщики на трибунах Сантьяго Бернабеу. Первые два пункта остаются относительно стабильными, а вот третий пока не приносит ничего из-за коронавирусных ограничений. Реал рискует потерять 195 млн евро, если фанатов не пустят на стадион до конца сезона 2020/21.

Отмечается, что часть средств "сливочные" компенсировали благодаря игрокам, которые согласились на уменьшение зарплаты. Такое решение уже позволило клубу сэкономить 50 млн евро.

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