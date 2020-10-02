Реал теряет большие деньги из-за отсутствия фанатов на трибунах – убытки в конце сезона могут составить сотни миллионов
Реал сполна чувствует финансовый удар от коронавирусного кризиса.
Чемпионы Испании имеют серьезную дыру в бюджете из-за пустых трибун, информирует AS.
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Доходы Реала за прошлый сезон составили около 822 млн евро. Основные источники заработков – телевизионные контракты, спонсоры и болельщики на трибунах Сантьяго Бернабеу. Первые два пункта остаются относительно стабильными, а вот третий пока не приносит ничего из-за коронавирусных ограничений. Реал рискует потерять 195 млн евро, если фанатов не пустят на стадион до конца сезона 2020/21.
Отмечается, что часть средств "сливочные" компенсировали благодаря игрокам, которые согласились на уменьшение зарплаты. Такое решение уже позволило клубу сэкономить 50 млн евро.
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