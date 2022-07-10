Винисиус уже подписал новый контракт с Реалом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны обо всем договорились еще в прошлом месяце, а теперь официально оформили продолжение сотрудничества.

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Мадрид пока не раскрывает секрет и ждет удобного момента, чтобы объявить о переподписании Вини. Бразилец останется в Реале до 2027 года и получит одну из самых высоких зарплат в команде.

Напомним, в сезоне 2021/22 Реал стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов, а Винисиус забил единственный гол в финале. В общей сложности бразилец сыграл 52 поединка, забил 22 гола и 20 раз ассистировал партнерам – лучший сезон Винни в Мадриде с момента подписания контракта в 2018-м.