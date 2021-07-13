Две легенды европейского футбола сойдутся в очном поединке уже в августе.

Реал на своем официальном сайте объявил о товарищеском матче против Милана, который запланирован на 8 августа.

Лунин сыграл в секретном спарринге Реала – мадридцам не удалось удержать ворота "сухими"

Поединок состоится в Австрии в городе Клагенфурт. Последний раз эти соперники встречались в 2018-м также в рамках спарринга, тогда мадридцы уверенно разобрались с "россонери" (3:1).

Ранее "сливочные" уже анонсировали товарищескую игру против чемпиона Шотландии Рейнджерс (25 июля). Старт нового сезона Ла Лиги у Реала состоится 14 августа. Мадридцы начнут чемпионат поединком против Алавеса.

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