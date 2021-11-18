Француз близок к переходу в Реал, как никогда раньше, сообщает Marca . Мадридцы отдают себе отчет в важности усиления линии полузащиты, а Погба прекрасно вписывается в планы.

Погба выдвинул ультиматум Манчестер Юнайтед по поводу нового контракта – требования ошеломляют

Способствует потенциальному трансферу и то, что контракт Поля с Манчестер Юнайтед истекает уже летом, поэтому Королевский клуб сможет бесплатно усилиться. Более того, подписание звездных свободных агентов – часть плана Флорентино Переса.

Правда, в руководстве "сливочных" есть определенные разногласия по поводу целесообразности перехода Погба, но Карло Анчелотти импонирует его игра. Сейчас трансфер 28-летнего хавбека является вторым в списке приоритетов после Килиана Мбаппе, который тоже должен присоединиться к Реалу бесплатно.

К слову, Манчестер Юнайтед не может договориться о подписании нового контракта с Полем Погба. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей, в которых отличился семью ассистами.

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