Сумма выкупа 18-летнего бразильца кажется мадридцам слишком высокой, сообщает Defensa Central.

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Соглашение с Шахтером предусматривает аренду до лета 2023 года и пункт выкупа за 18 млн евро. Реал удовлетворен прогрессом Тобиаса, считая его хорошим активом на будущее. Впрочем, "сливочные" хотели бы еще год пересмотреть таланта в аренде или сбить цену до 8-10 млн евро. Сам Шахтер зимой 2022 заплатил Интернасьоналу 6 млн евро.

Отметим, что в текущей кампании Тобиас провел 11 поединков за Реал Кастилью и отметился одной голевой передачей в матче Юношеской лиги УЕФА как раз против Шахтера (6:1).

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