Реал имеет кадровые проблемы перед поединком против Гранады.

Наставник мадридцев Зинедин Зидан заявил лишь 4-х защитников на матч 36-го тура Примеры против Гранады. В список заявленных защитников вошли Милитао, Начо, Одриосола и Гутьеррес.

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Другие представители защитного амплуа в большинстве страдают от травм. По информации Goal, на тренировке французский специалист имел стычку с ветераном "сливочных" Марсело из-за разногласий относительно защитной тактики мадридцев, поэтому бразилец не летит в Гранаду.

За три тура до финиша Ла Лиги Реал расположился на третьей строчке, отставая от Атлетико на 2 очка.

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