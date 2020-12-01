"Они страдают. Реал испытывал затруднения как в Лиге чемпионов, так и в Ла Лиге. Игра против Шахтера была ужасной. Они проиграли Алавесу дома. Хорошо, что болельщиков там не было. Если бы они были там, то игроки услышали достаточно оскорблений.

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Пандемия сильно повлияла на них, как и на все испанские команды. Без аналогичного соглашения с телетрансляторами, которое есть в Англии, у испанских клубов не очень много денег, как хотелось бы, чтобы привлечь новых игроков.

У Реала зрелая команда. Азар не может найти свою форму, а когда он это делает, то получает травму. Они находятся в трудном положении с этими возрастными игроками.

Я бы не поставил на победу Реала в ЛЧ, несмотря на их игру. В январе может случиться что угодно, но с такими выступлениями против Боруссии М и Шахтера им далеко до английских команд и мюнхенской Баварии. Если они хотят достичь тех успехов, которые были раньше, им нужно что-то сделать на трансферном рынке.

Модричу 35 лет, Серхио Рамосу – 34. Бензема и Тони Кроос подходят к этому возрасту. Это невероятные футболисты, вошедшие в историю Реала, но возраст подсказывает, что уже не получится достичь тех же высот. Если Реал хочет вернуться на прежние позиции, клубу нужны новые игроки", – сказал Макманаман для Goal.

Напомним, сегодня, первого декабря, Реал попытается взять реванш у Шахтера за домашнее поражение в Лиге чемпионов (2:3), начало матча в 19:55.

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