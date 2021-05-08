Реал готов рассмотреть вариант с продажей Азара, однако не будет слишком активно предлагать Эдена другим клубам, сообщает AS.

Реал установил цену на Азара – звезда мадридцев значительно подешевел

Мадридцы стремятся выручить с этого трансфера деньги, чтобы попробовать подписать Мбаппе и Холанда. Впрочем, стоимость Азара существенно упала – Transfermarkt оценивает вингера только в 40 млн евро. Главной же проблемой станет зарплата игрока – Эден получает 15 млн евро в год в Мадриде, а потому убедить его перейти в другой клуб будет довольно сложно.

Напомним, летом 2019-го Реал заплатил Челси за Азара 115 млн евро. В текущем сезоне бельгиец сыграл в 18 матчах, забив 3 гола.

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