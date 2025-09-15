"Сливочные" должны были начать тренировку в 11 утра, однако ее пришлось перенести на час из-за того, что Ла Лига решила провести допинг-тест сразу у шести игроков Реала, сообщает Marca.

Возмущение мадридцев логично: они провели свой матч в субботу, а вчера не проводили никаких тренировок и были готовы и к тестированию на допинг. Эта процедура является уже привычной, но то, как ее провели, вызвали раздражение не только у игроков и тренерского штаба Реала, но и в УЕФА.

Напомним, мадридцы стартуют в Лиге чемпионов уже завтра, 16 сентября, матчем против Марселя (начало в 22:00). В Ла Лиге Реал идет идеально – 4 победы в 4 матчах и 12 очков в активе.

