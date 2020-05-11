toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

"Реал станет чемпионом": Куртуа запугивает Барселону возобновлением сезона

18:25 39 Читати українською
"Реал станет чемпионом": Куртуа запугивает Барселону возобновлением сезона
Тибо Куртуа / Getty images

Голкипер Реала Тибо Куртуа рассказал о возвращении к тренировкам и об ожиданиях от возможного возобновления сезона.

"Чувствую себя необычно, но ощущения травы и тренировки – лучше, чем ничего. Мы занимаемся в перчатках, в масках, держим друг от друга дистанцию ​​в два метра, тренируемся индивидуально, все дезинфицируют.

Ла Лига планирует возобновить чемпионат 12 июня – Реал, Барселона и другие будут играть в интенсивном графике

Я никогда не говорил, что Реал следует объявить чемпионом при окончательной остановке чемпионата. Хотя мы отстаем от Барселоны на два очка, мы были сильнее. И если все 11 туров будут доиграны, думаю, мы станем чемпионами", – сказал Куртуа в эфире RTVE Deportes.

К слову, сезон 2019/20 в Примере прервали в середине марта. Рестарт первенства ориентировочно состоится 12 июня. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Барселона, которая опережает Реал на два очка.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Андрес Иньеста. Гений футбола, который плакал по ночам от желания покинуть Барселону
19:22
1190
Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
39
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук