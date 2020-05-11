"Реал станет чемпионом": Куртуа запугивает Барселону возобновлением сезона

Голкипер Реала Тибо Куртуа рассказал о возвращении к тренировкам и об ожиданиях от возможного возобновления сезона.

"Чувствую себя необычно, но ощущения травы и тренировки – лучше, чем ничего. Мы занимаемся в перчатках, в масках, держим друг от друга дистанцию ​​в два метра, тренируемся индивидуально, все дезинфицируют.

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Я никогда не говорил, что Реал следует объявить чемпионом при окончательной остановке чемпионата. Хотя мы отстаем от Барселоны на два очка, мы были сильнее. И если все 11 туров будут доиграны, думаю, мы станем чемпионами", – сказал Куртуа в эфире RTVE Deportes.

К слову, сезон 2019/20 в Примере прервали в середине марта. Рестарт первенства ориентировочно состоится 12 июня. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Барселона, которая опережает Реал на два очка.

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