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Реал стал неожиданным претендентом на звезду Лестера

15:25 97 Читати українською
Реал стал неожиданным претендентом на звезду Лестера
Ндиди в объятиях Варди / Reuters

Полузащитника английского Лестера Уилфреда Ндиди взяли на карандаш скауты мадридского Реала.

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Наставник мадридцев Зинедин Зидан планирует в ближайшее трансферное окно усилить середину поля. В распоряжении француза есть только один номинальный опорник – Каземиро. Фаворитом менеджмента "сливочных" на позицию является звездный юниор из Ренна Эдуардо Камавинга, однако боссов Реала пугают аппетиты французского клуба.

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В свою очередь Ндиди стал одним из лидеров команды Брендана Роджерса, рвущийся в Лигу чемпионов. Об особой роли 23-летнего нигерийца в составе "лисиц" свидетельствует хотя бы то, что Лестер не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне, когда на поле не было цепкого хавбека. Конкуренцию Реалу составят английские гранды.

Всего в сезоне 2019/20 в активе Уилфреда Ндиди 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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