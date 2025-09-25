Кайрат впервые в своей истории пробился в основной этап ЛЧ и 30 сентября будет принимать мадридский гранд в рамках 2-го тура.

Айнтрахт и Спортинг одержали победы в первом туре ЛЧ – соперники отпраздновали в стиле Лаудрупа и унизили капитана

Билеты поступили в продажу 23 сентября в 17:00, а уже в 21:30 того же дня все были реализованы, информирует Kazinform. Заявки подали более 300 тысяч фанатов, однако Центральный стадион в Алматы может принять лишь 23 804 зрителей. Серверы не успевали обрабатывать такое количество запросов, и сайты продажи билетов вышли из строя. Болельщики Кайрата массово возмущались в соцсетях.

Казахов не отпугнула даже немалая цена билетов – самый дешевый стоил 30 тысяч тенге (около 47 евро), а самый дорогой 250 тысяч тенге (почти 400 евро). К примеру, минимальная месячная зарплата в стране составляет около 100 000 тенге (155 евро).

"Кайрат головного мозга": семь героев самой большой сенсации Лиги чемпионов