В лагере Реала решили не продлевать контракты с Гаретом Бейлом, Марсело и Иско, сообщает Marca. Сделки этих игроков рассчитаны до лета, и они получат статус свободных агентов.

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Также мадридцы будут рассматривать варианты с продажей Эдена Азара и Марко Асенсио. Под вопросом также остается будущее Хесуса Вальехо, Дани Себальйоса и Мариано Диас.

После 25 туров Ла Лиги Реал лидирует в турнирной таблице. В 1/8 финала ЛЧ у мадридцев дела похуже, в первой встрече подопечные Анчелотти уступили ПСЖ (0:1).

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