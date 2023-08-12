Реал Сосьедад принимает Жирону в первом туре чемпионата Испании 2023/24. Стартовы составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Реал Сосьедад – Жирона, стартовал 12 августа в 18:00 по Киеву. В стартовом туре Ла Лиги команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика получила непростого оппонента. Реал Сосьедад завершил сезон 2022/23 на 4-й строчке турнирной таблицы, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Жирона финишировала на 10-м месте – вне зоны еврокубков.

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Артем Довбик, который недавно перешел в Жирону из СК Днепр и уже дебютировал в матче против Лацио, начал игру в запасе. На позиции центрфорварда появился капитан Кристиан Стуани. А вот забивший в ворота римлян Виктор Цыганков вышел с первых минут.

Прямая трансляция матча Реал Сосьедад – Жирона доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Реал Сосьедад:

Жирона: