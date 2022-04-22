"Довольный тремя очками, это жизненно важная победа для будущего команды и клуба. Это золотой триумф. Но я недоволен игрой. Надо быть честным и самокритичным – с нами не все было хорошо. Барселона должна стать лучше.

Барселона вернулась на победный путь – видео гола и обзор матча против Реал Сосьедада

Этот матч подарил мне неприятные ощущения, как игра с Вильярреалом. Соперник владел мячом больше, чем мы во многих фазах игры, а мы не могли выбраться из своей половины поля. Сосьедад – отличная команда, которая доминирует, дожимает. На некоторых этапах они заслуживали большего", – цитирует Хави Marca .

Заметим, победа позволила "блаугранас" сохранить второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание от Реала на вершине составляет 15 очков при одном матче в запасе.