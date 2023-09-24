В рамках программы дня в 6-м туре испанской Примеры 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 6-й тур

Реал Сосьедад – Хетафе – 4:3

Голы: Кубо, 2, Оярсабаль, 61 (пен), 89, Мендес, 66 – Аленья, 39, Майораль, 45+5 (пен), Латаса, 90+2

Райо Вальекано – Вильяреал – начало в 17:15

Бетис – Кадис – начало в 19:30

Лас-Пальмас – Гранада – начало в 19:30

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В премьерном матче дня Реал Сосьедад принимал Хетафе, устроив фантастическую перестрелку с Хетафе. Во встрече на Аноэте было забито аж семь голов, причем три из них провели гости – причем в первом тайме они одержали волевую победу, а во втором не сдавались даже после трех пропущенных мячей.

Тем не менее, баски удержали победу (4:3). Она стала для "чурри-урдин" лишь второй в сезоне.

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