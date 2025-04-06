В рамках воскресной программы 30-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 30-й тур

Лас-Пальмас – Реал Сосьедад – 1:3

Голы: Макберни, 60 – Оярсабаль, 5, Гомес, 56, Арамбуру, 68

Севилья – Атлетико – 1:2

Голы: Агуме, 7 – Альварес, 25 (п.), Барриос, 90+3

Вальядолид – Хетафе – начало в 19:30

Вильяреал – Атлетик – начало в 22:00

Рафинья поссорился с Фликом и толкнул капитана Барселоны после осечки с Бетисом – видео конфликта

Реал Сосьедад уверенно победил Лас-Пальмас благодаря голам Оярсабаля, Гомеса и Арамбура. Благодаря этому успеху баски ворвались в борьбу за последнюю путевку в еврокубки – до седьмой строчки им не хватает всего двух очков. Канарцы же остались в зоне вылета, продолжив безвыигрышную серию в Ла Лиге до 12-ти туров.

Наконец-то прервал свою безвыигрышную серию Атлетико. В этот раз на пути команды Диего Симеона была Севилья. Нервионцы сумели выйти вперед уже на старте встречи, однако в середине тайма Лоик Баде привез пенальти в свои ворота после грязного подката. Альварес с отметки легко переиграл кипера "красно-белых".

"Матрацники" изрядно прибавили после перерыва и сумели вырвать победу уже в добавленное время – Барриос совершил спурт по центру, убежав от Сауля, и с линии штрафной закрутил под дальнюю стойку. Таким образом, Атлетико воспользовался осечками Барселоны и Реала и вернулся в чемпионскую гонку – от "сливочных" команда отстает на 3 балла, а от каталонцев – на семь.

Барселона расписала неожиданную ничью с Бетисом – "блаугранас" не смогли воспользоваться провалом Реала