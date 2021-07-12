Реал Сосьедад усилился опытным вратарем из АПЛ
Голкипер Мэтью Райан променял английскую Премьер-лигу на испанскую Примеру.
Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Брайтона. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.
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Райан хорошо знает чемпионат Испании, поскольку в свое время защищал ворота Валенсии. В июле 2017 года австралиец присоединился к Брайтону и неплохо зарекомендовал себя в АПЛ. Правда, в начале прошлого сезона 29-летний голкипер "чаек" потерял статус основного, а зимой вообще был арендован Арсеналом. Закрепиться на Эмирейтс не удалось – всего три матча.
Добавим, что прошлую кампанию Реал Сосьедад завершил на пятой строчке Примеры и гарантировал себе Лигу Европы.
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