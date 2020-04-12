toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Реал Сосьедад станет первой командой Ла Лиги, которая возобновит тренировки

09:18 21 Читати українською
Реал Сосьедад станет первой командой Ла Лиги, которая возобновит тренировки
Реал Сосьедад / Фото из открытых источников

"Королевский" клуб вернется на поле в ближайшее время.

Реал Сосьедад решил возобновить тренировки первой команды с 14 апреля, сообщает издание As.

Президент Овьедо госпитализирован – руководителю клуба Лунина поставили неутешительный диагноз

Клуб планирует начать занятия на базе в Субьете и будет соблюдать все необходимые меры предосторожности. Футболисты планируют тренироваться группами по 2-3 человек на разных полях и будут использовать разные раздевалки, соблюдая дистанцию. Кроме того, после прибытия на базу игроки и тренерский штаб клуба пройдут обследование на коронавирус.

Реал Сосьедад станет первой командой Ла Лиги, которая возобновит тренировки. Перед вынужденным перерывом в чемпионате Испании команда занимала четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Операция-2021: Реал откладывает топ-трансфер и игнорирует Роналду, или Нотка позитива для Флорентино Переса

blog_ava
"Они просто хотели мне подна**ать": экс-звезда Бундеслиги шокирован отношением российского клуба
06:00
222
Теги
коронавирус Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Ла Лига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
36
мин
Челси
16:00
Уотфорд
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук