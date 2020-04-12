"Королевский" клуб вернется на поле в ближайшее время.

Реал Сосьедад решил возобновить тренировки первой команды с 14 апреля, сообщает издание As.

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Клуб планирует начать занятия на базе в Субьете и будет соблюдать все необходимые меры предосторожности. Футболисты планируют тренироваться группами по 2-3 человек на разных полях и будут использовать разные раздевалки, соблюдая дистанцию. Кроме того, после прибытия на базу игроки и тренерский штаб клуба пройдут обследование на коронавирус.

Реал Сосьедад станет первой командой Ла Лиги, которая возобновит тренировки. Перед вынужденным перерывом в чемпионате Испании команда занимала четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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