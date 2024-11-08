В четверг, 7 ноября, в Лиге Европы состоялось несколько матчей. Отчет о трех из них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 4-й тур

Аякс – Маккаби Тель-Авив – 5:0

Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Годтс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69

АЗ – Фенербахче – 3:1

Голы: Дал, 59, Смит, 75, Касиус, 88 – Эн-Несири, 70

Нереализованный пенальти: Эн-Несири, 62 (Фенербахче)

Виктория Пльзень – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Аду, 13, Вашулин, 89 – Оскарссон, 35

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Аякс на своем поле поиздевался над тельавивским Маккаби. Уже на первых минутах лишь реакция голкипера гостей спасла от гола после мощного удара Бробби. Вскоре Траоре вывел нидерландцев вперед, но через 5 минут они пропустили в ответ. Однако арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. После этого Маккаби словно растворился и до перерыва на поле была только одна команда – подопечные Франческо Фариоли забили еще дважды, практически сняв вопрос о победителе матча. После отдыха Аякс добил соперника и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Лиги Европы.

АЗ в Нидерландах взял верх над Фенербахче. Первый тайм прошел с преимуществом турок, но без голов. После перерыва в нападении хозяев вышел 20-летний нападающий Дал, которому совсем скоро удалось вывести АЗ вперед. Через 3 минуты де Вит нарушил правила и Фенербахче заработал право на пенальти. К мячу подошел Эн-Несири и ... не смог переиграть кипера АЗ. Вскоре марокканец реабилитировался, восстановив статус-кво, но удержать ничью туркам не удалось: Смит и Касиус прибили команду Моуринью, одержав вторую победу в турнире.

Виктория Пльзень дома неожиданно одолела Реал Сосьедад. Чехи забили уже в начале встречи, однако на перерыв команды ушли при равном счете. Наставник Виктории угадал с заменой, выпустив на 88-й минуте Вашулина. Форвард отплатил сторицей Мирославу Коубеку, принеся сенсационную победу. Уже в следующем туре Виктория сыграет с Динамо, которое продолжает позориться в Лиге Европы.

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