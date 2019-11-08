toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Реал Сосьедад сенсационно не сумел обыграть аутсайдера, но стал единоличным лидером Ла Лиги

8 ноября 23:59 5 Читати українською
Реал Сосьедад сенсационно не сумел обыграть аутсайдера, но стал единоличным лидером Ла Лиги
Реал Сосьедад / Getty images

Реал Сосьедад сыграл вничью с Леганесом в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

63’ Микель Мерино
 
Юссеф Эн-Несири 78’
Кевин Родригес 90+8’
63’ Микель Мерино
78’ Юссеф Эн-Несири
90+8’ Кевин Родригес

Перед отчетным туром сразу три команды имели одинаковое количество очков – Барселона, Реал и Реал Сосьедад набрали по 22 зачетных пункта. Сан-Себастьянци имели хорошие шансы разжиться очками, поскольку принимали последнюю команду первенства – Леганес.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду

Первый тайм прошел при полном статистическом преимуществе хозяев, но голов болельщики на трибунах Аноэты так и не увидели.

После перерыва ситуация на футбольном поле не изменилась, однако Реал Сосьедад сумел открыть счет. На 63-й минуте Микель Мерино воспользовался ассистом Аднана Янузая и поразил ворота соперника. Радость "бело-голубых" была недолгой – через 15 минут Юссеф Эн-Несири шокировал голкипера хозяев и восстановил равновесие.

До финального свистка цифры на табло больше не менялись, а уже в компенсированное время Кевин Родригес еще и оставил гостей в меньшинстве.

После этой ничьей Реал Сосьедад набрал 23 очка и по крайней мере временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. Леганес, имея 6 пунктов, остался последним

blog_ava
"Пушка" Яремчука в видеообзоре матча Вольфсбург – Гент – 1:3
8 ноября
1791
Теги
Испания Леганес Леганес Реал Сосьедад - Леганес Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
15
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук