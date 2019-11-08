Реал Сосьедад сенсационно не сумел обыграть аутсайдера, но стал единоличным лидером Ла Лиги

Реал Сосьедад сыграл вничью с Леганесом в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Перед отчетным туром сразу три команды имели одинаковое количество очков – Барселона, Реал и Реал Сосьедад набрали по 22 зачетных пункта. Сан-Себастьянци имели хорошие шансы разжиться очками, поскольку принимали последнюю команду первенства – Леганес.

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Первый тайм прошел при полном статистическом преимуществе хозяев, но голов болельщики на трибунах Аноэты так и не увидели.

После перерыва ситуация на футбольном поле не изменилась, однако Реал Сосьедад сумел открыть счет. На 63-й минуте Микель Мерино воспользовался ассистом Аднана Янузая и поразил ворота соперника. Радость "бело-голубых" была недолгой – через 15 минут Юссеф Эн-Несири шокировал голкипера хозяев и восстановил равновесие.

До финального свистка цифры на табло больше не менялись, а уже в компенсированное время Кевин Родригес еще и оставил гостей в меньшинстве.

После этой ничьей Реал Сосьедад набрал 23 очка и по крайней мере временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. Леганес, имея 6 пунктов, остался последним