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Неожиданное поражение "сливочных" в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Реал – 3:1

13 мая 00:55 240 Читати українською
Неожиданное поражение "сливочных" в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Реал – 3:1
Реал Сосьедад – реал

Мадридский Реал победил Реал Сосьедад в 37 туре Примеры. Смотрите видео голов матча Реал Сосьедад – Реал.

26’ Микель Мерино
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браим Диас 6’
Хесус Вальехо 39’
6’ Браим Диас
26’ Микель Мерино
39’ Хесус Вальехо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

Реал быстро вышел вперед, но еще до середины первого тайма хозяева восстановили паритет, а на тридцать девятой минуте матча защитник "сливочных" Вальехо получил удаление. Во втором тайме Реал Сосьедад дважды огорчил игроков Реала. В итоге – 3:1.

Реал в меньшинстве без шансов уступил Реал Сосьедаду

После 37 туров Реал Мадрид остался 3-м, набрав 68 очков. Реал Сосьедад набрал 50 пунктов и поднялся на 8 место в турнирной таблице.

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