Неожиданное поражение "сливочных" в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Реал – 3:1

Мадридский Реал победил Реал Сосьедад в 37 туре Примеры. Смотрите видео голов матча Реал Сосьедад – Реал.

Реал быстро вышел вперед, но еще до середины первого тайма хозяева восстановили паритет, а на тридцать девятой минуте матча защитник "сливочных" Вальехо получил удаление. Во втором тайме Реал Сосьедад дважды огорчил игроков Реала. В итоге – 3:1.

Реал в меньшинстве без шансов уступил Реал Сосьедаду

После 37 туров Реал Мадрид остался 3-м, набрав 68 очков. Реал Сосьедад набрал 50 пунктов и поднялся на 8 место в турнирной таблице.