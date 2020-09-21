Отчетная игра стала первой для мадридцев в текущем сезоне, поскольку матч первого тура с Хетафе был перенесен. Таким образом, Реал потерял очки в первом матче чемпионата Испании в пяти из восьми последних сезонов в ранге действующего чемпиона страны. Столичная команда одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Реал стартовал в Примере сенсационной ничьей с Сосьедадом – Лунин начал сезон за спиной Куртуа

Также Реал в шестой раз в своей истории сыграл вничью без забитых голов в первом матче чемпионата страны. Это произошло впервые с 2015 года, тогда "сливочных" возглавлял Рафаэль Бенитес. Отметим появление на скамейке запасных Андрея Лунина, который впервые попал в заявку Реала на матч Примеры. Украинец воочию видел блестящий сейв своего конкурента – Куртуа отбил сложный удар Александра Исака.