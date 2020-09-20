Реал Сосьедад – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Лунин попал в запас
22:01 - Читати українською
Реал Сосьедад принимает Реал Мадрид в рамках 2-го тура чемпионата Испании 2020/21. Стартовые оставы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 2-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад – Реал Мадрид начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Реал Сосьедад:
Реал Мадрид:
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