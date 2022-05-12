Чемпионат Испании 2021/22, 36-й тур

Реал Сосьедад – Кадис – 3:0

Голы: Сёрлот, 19, Янузай, 53 (пен), Порту, 90+6 (пен)

Райо Вальекано – Вильяреал – 1:4 (первый тайм)

Голы: Гвардиола, 21 – Педраса, 3, Фойт, 27, Алькасер, 38, Торрес, 45+2

Сосьедад в родных стенах принимал Кадис, пытаясь удержать свои позиции в зоне Лиги Европы и прервать безвыигрышную серию – она достигла четырёх матчей. "Жёлтой субмарине", в свою очередь, важно каждое очко, ведь команда борется за выживание, хотя в случае поражения "подводники" всё равно оставались над зоной вылета. Басков же поджимал Вильяреал и тяжёлый календарь в последних турах (Вильяреал, Атлетико). Высокая мотивация вылилась в победу подопечных Иманола Альгуасиля.

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В первом тайме "чури-урдин" доминировали, открыв счёт на 19-й минуте вследствие проникающей передачи Давида Силвы на левый край штрафной площади – Сёрлот завершил её ударом между ног Ледесме. После перерыва же инициативу захватил Кадис, однако это уже не имело особого значения из-за раннего второго пропущенного гола – баски на 53-й минуте заработали пенальти, который реализовал Янузай. 2:0. В компенсированное же время хозяева к тому же добили соперника пенальти в исполнении Порту. 3:0! Сосьедад празднует победу и сохраняет гандикап в три очка от седьмого места.

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