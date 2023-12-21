В четверг 18-й тур чемпионата Испании завершали несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 18-й тур

Кадис – Реал Сосьедад – 0:0

Мальорка – Осасуна – начало матча в 22:30

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В первом матче дня Кадис принимал Реал Сосьедад. Хозяева уже на 2-й минуте требовали пенальти за игру рукой соперника, но арбитр решил не ломать сценарий игры уже со старта. В середине тайма Рамос целил в нижний угол – только реакция Ремиро спасла.

После перерыва Субименди потерял сумасшедший шанс вывести хозяев вперед, попав в перекладину. Боевая равная игра в конце концов так и завершилась нулями на табло. Сосьедад набрал 31 очко и закрепился в зоне еврокубков, Кадис оформил уже пятую ничью подряд и остался семнадцатым.

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