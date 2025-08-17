В рамках субботней программы 1-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 1-й тур

Валенсия – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Лопес, 57 – Кубо, 60

Алавес – Леванте – 2:1

Голы: Мартинес, 36, Теналья, 90+2 – Толян, 68

Реал Сосьедад приехал в гости к Валенсии. Это был первый официальный матч после эпохи Иманола Альгуасиля, которого заменил Серхио Франсиско – коуч из системы клуба. Первый блин оказался не глевким, но и успешным дебют не стал. В довольно равной встрече команды расписали ничью.

Баски пропустили первыми в результате долгого заброса Рабы за спины защитниками. Диего Лопес опередил всех соперников и с лету замкнул, пробив мимо голкипера. Впрочем, счастье "летучих мышей" длилось недолго – всего через три минуты Кубо сравнял счет, вгатив с линии полукруга под ближнюю штангу. 1:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

В параллельной встрече Леванте посетил Виторию-Гастейс – столицу Страны Басков, в которой играет Алавес. "Лягушки" вернулись в элиту после трех лет в Сегунде, однако за два дня до старта чемпионата в команде не было кому играть. Из-за особенностей испанского финансового фэйр-плей клуб имел в заявке всего 6 футболистов, причем ни один из них не был голкипером.

Эта проблема была характерной не только для левантийцев. Они как-то выкрутились, да еще и могли привезти очки с "Мендисоросы". До конца основного времени "лягушки" держали 1:1, однако гол Тенальи на 2-й компенсированной таки дожал гостей. Алавес отпраздновал победу со счетом 2:1.

