Чемпионат Испании 2021/22, 23-й тур

Валенсия – Реал Сосьедад – 0:0

Бетис – Вильяреал – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал поединок на Месталье, где Валенсия принимала Реал Сосьедад. Встреча имела очень важное значение для обоих коллективов: "летучим мышам" необходимо было прервать 4-матчевую безвыигрышную серию, а "чури-урдин" держались всего в двух очках от зоны ЛЧ – причем идущие выше Атлетико и Барса сегодня встретятся друг с другом . Ничья никого не устраивала.

Впрочем, команды разочаровали своих болельщиков. Первый тайм прошел без особой остроты, но Сосьедад работал активнее. На перерыв команды ушли без голов, а вот во втором тайме уже доминировала Валенсия. Правда, куча атак хозяев вылилась только в один опасный момент – это Макси Гомес стрелял с правого края штрафной на 65-й минуте. Ремиро парировал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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