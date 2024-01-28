Чемпионат Испании 2023/24, 22-й тур

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 0:0

Мальорка – Бетис – 0:1

Гол: Альтимира, 45+1

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Реал Сосьедад существенно ухудшил свои шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне. Баски и так отставали от топ-4 на шесть очков, а теперь они ещё и расписали ничью с Райо Вальекано. Команды даже не забили голов, да и ударов провели мало – всего 11. Суммарная острота этой нудятины составила 0,3 ожидаемых гола.

Мальорка после сенсационной кубковой победы над Жироной вернулась к бездарным будням, проиграв Бетису в родных стенах. Хотя андалусийцы выглядели даже хуже. Единственный гол во встрече забил Альтимира, который отличился с передачи Фекира.

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