Бетис победил Мальорку, Реал Сосьедад расписал ничью с Райо Вальекано и существенно усложнил шансы на ЛЧ
В рамках субботней программы 22-го тура Ла Лиги 2023/24 провели несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 22-й тур
Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 0:0
Мальорка – Бетис – 0:1
Гол: Альтимира, 45+1
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Реал Сосьедад существенно ухудшил свои шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне. Баски и так отставали от топ-4 на шесть очков, а теперь они ещё и расписали ничью с Райо Вальекано. Команды даже не забили голов, да и ударов провели мало – всего 11. Суммарная острота этой нудятины составила 0,3 ожидаемых гола.
Мальорка после сенсационной кубковой победы над Жироной вернулась к бездарным будням, проиграв Бетису в родных стенах. Хотя андалусийцы выглядели даже хуже. Единственный гол во встрече забил Альтимира, который отличился с передачи Фекира.
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