Реал Сосьедад официально объявил, что попрощается с главным тренером Иманолом Альгуасилем по окончании сезона 2024/25.

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"Иманоль Альгуасиль сообщил Реал Сосьедаду о своем решении не продолжать тренировать команду в следующем сезоне. Наставник после шести с половиной сезонов во главе Реал Сосьедада уйдет в отставку с поста главного тренера по окончании текущего сезона. Спасибо за все, Иманоль", – заявил клуб на официальном сайте.

Добавим, что Альгуасиль находился в структуре "сине-белых" более 25 лет. Во главе Реал Сосьедада он провел не полные 7 сезонов. В целом это 334 матча, из которых 157 закончились победами. С баскским клубом Альгуасиль завоевывал Кубок Короля и доходил до 1/8 Лиги чемпионов.

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