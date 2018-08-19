Реал Сосьедад победил Вильярреал, Сельта сыграла вничью с Эспаньолом

Сегодня состоялись очередные матчи первого тура чемпионата Испании.
Сельта и Эспаньол не выявили победителя в матче первого тура нового сезона чемпионата Испании. В конце первого тайма защитник каталонской команды Марио Эрмосо открыл счет, однако в начале второй половины игры хозяева отыгрались – игрок Эспаньола Давид Лопес забил в собственные ворота.
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В другом матче Вильярреал на своем поле уступил Реал Сосьедаду. Хераррд Морено вывел "желтую субмарину" вперед на 16-й минуте поединка, но Виллиан Хосе еще до перерыва восстановил равновесие. Победу гостям принес гол Хуанми.
Чемпионат Испании, 1 тур
Сельта – Эспаньол – 1:1
Голы: Лопес – Эрмосо
Вильярреал – Реал Сосьедад – 1:2
Голы: Морено, 16 – Хосе, 40, Хуанми, 71