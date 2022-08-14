Чемпионат Испании 2022/23, 1-й тур

Кадис – Реал Сосьедад – 0:1

Голы: Кубо, 24

Валенсия – Жирона – начало в 20:30

Кадис в родных стенах принимал Реал Сосьедад, выдав неплохой первый тайм. "Желтая субмарина" играла активнее, позволив провести баскам провести всего четыре удара по воротам. Впрочем, гостям и этого хватило. На 24-й минуте новичок "чури-урдин" – Такефуса Кубо – открылся под заброс за спины защитникам, принял мяч и с лёту пробил мимо Ледесмы. 1:0! На перерыв команды отправились при счёте в пользу подопечных Иманола Альгуасила.

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Во втором же тайме Сосьедад перехватил инициативу, отдав ее только на последних минутах встречи. Кадис не смог поймать соперника на контратаке и не воспользовался превосходством в концовки встречи. "Королевский клуб" должен был добивать "подводников" в компенсированное время, однако новичок Шо дважды не смог переиграть Ледесму во время выходов один на один. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу басков.

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