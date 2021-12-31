Реал Сосьедад победил Атлетик в дерби и прервал 9-матчевую безвыигрышную серию
В рамках 16-го тура испанского чемпионата Атлетик потерпел поражение в родных стенах от Реал Сосьедада.
Чемпионат Испании 2020/21, 16-й тур
Атлетик – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Порту, 5
Осасуна – Алавес – начало в 17:15
Пока украинцы нарезают салаты и колбасы к новогоднему столу, баски решили провести дерби между Атлетиком и Реал Сосьедад в Бильбао. Счёт открыли гости уже на 5-й минуте – Порту завершил контратаку, замкнув прострел с левого фланга на дальнюю штангу. 0:1. Это было единственное попадание в створ до перерыва, да и вообще моментов в первом тайме больше не возникало.
Во втором тайме у Атлетика почти ничего не получалось, а Сосьедад удерживал инициативу. На 62-й минуте преимущество гостей могло вылиться в красивый гол Исака со штрафного, однако нападающий попал в перекладину. В конце концов, забить хотя бы ещё один мяч командам не удалось – финальный свисток зафиксировал минимальную победу "королевского клуба". Первую за девять матчей во всех турнирах.