Чемпионат Испании 2020/21, 16-й тур

Атлетик – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Порту, 5

Осасуна – Алавес – начало в 17:15

Пока украинцы нарезают салаты и колбасы к новогоднему столу, баски решили провести дерби между Атлетиком и Реал Сосьедад в Бильбао. Счёт открыли гости уже на 5-й минуте – Порту завершил контратаку, замкнув прострел с левого фланга на дальнюю штангу. 0:1. Это было единственное попадание в створ до перерыва, да и вообще моментов в первом тайме больше не возникало.

Во втором тайме у Атлетика почти ничего не получалось, а Сосьедад удерживал инициативу. На 62-й минуте преимущество гостей могло вылиться в красивый гол Исака со штрафного, однако нападающий попал в перекладину. В конце концов, забить хотя бы ещё один мяч командам не удалось – финальный свисток зафиксировал минимальную победу "королевского клуба". Первую за девять матчей во всех турнирах.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ