В рамках 6-го тура испанской Примеры Гранада так и не смогла одержать первую победу в сезоне, а Осасуна потерпела поражение от Бетиса. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 6-й тур

Гранада – Реал Сосьедад – 2:3

Голы: Санчес, 9, Милья, 70 (пен) – Элустондо, 52, Мерино, 60, В. Жозе, 90+3

Осасуна – Бетис – 2:3

Голы: Кике, 39 – Эрмосо, 21 Хуанми, 80, Элустондо, 83

Гранада в новом сезоне отобрала очки у Вильярреала, Валенсии и Барселоны, но ни одной победы андалусийцы за пять туров не одержали. Шестой соперник тоже оказался непростым – в гости приехал Реал Сосьедад, который в случае победы поднялся бы на третью позицию. Баски выглядели фаворитами встречи, однако уже на 9-й минуте они пропустили вследствие подачи с углового и замыкания в исполнении Германа Санчеса. 1:0!

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Во втором тайме подопечные Иманола Альгуасила взяли себя в руки, отыгравшись на 52-й минуте благодаря точному выстрелу Элустондо из пределов штрафной. На 60-й же Сосьедад вырвался вперёд – это Мерино получил отскок на правом краю штрафной и мощно пробил под самую штангу. 1:2! Впрочем, Гранада не сдалась, заработав пенальти на 70-й минуте. Его реализовал Милья.

После этого команды провели серию замен. Эффективнее сыграли новички гостей: на 82-й минуте Элустондо подобрал мяч в штрафной и мощно пробил с близкой дистанции – 2:3! Именно с этим счётом матч и подошел к концу. Реал Сосьедад поднимается в зону ЛЧ.

В параллельном поединке Осасуна принимала Бетис. Хозяева неудачно начали встречу, пропустив на 21-й минуте – отличился Кике Эрмосо, мощным ударом с линии штрафной попавший в левый нижний угол. Это был дебютный гол хавбека в дебютном матче за "вердибланкос". Впрочем, на 39-й памплонцы сравняли счёт благодаря грубой ошибке андалусийцев при организации офсайда: Роберто Торрес разрезал оборону, а Кике Эрмосо уверенно переиграл голкипера – 1:1.

Во втором тайме команды разменялись несколькими моментами. Осасуна свои возможности запорола, а вот Бетис конвертировал их в голы. На 82-й минуте свежий Хуанми вывел "вердибланкос" вперёд, а в компенсированное время Виллиан Жозе добил памплонцев, реализовав выход один на один – 1:3. Подопечные Мануэля Пеллегрини празднуют победу.

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