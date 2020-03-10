Реал Сосьедад переиграл Эйбар и потеснил Хетафе из зоны Лиги чемпионов

Реал Сосьедад на выезде одолел Эйбар в рамках 24-го тура Ла Лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Эйбар при пустых трибунах принимал Реал Сосьедад. До 30 минуты случилось лишь два удара в створ ворот, и те с пенальти. На 16-й после игры Бигаса рукой в штрафной сан-себастьянец Микель Оярсабаль открыл счет. Чуть позже "оружейник" Фабиан Орельяна не сумел реализовать одинадцатиметровый, также назначеный за игру рукой. Больше интересных моментов в первой половине встречи не было.

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Во втором тайме темп игры не изменился, хотя и ударов в направлении ворот стало больше. На 75-й Порту в падении отдал на Виллиана Хосе, который вышел один на один с вратарем и в касание пробил под дальнюю штангу – 0:2. Под занавес встречи арбитр назначил третий пенальти за матч, и тоже за игру рукой. В этот раз его взялся исполнять Шарлес, который не упустил шанс и легко переиграл вратаря. На большее хозяев не хватило.

Благодаря этой победе Реал Сосьедад потеснил Хетафе из зоны Лиги чемпионов и занимает 4-е место с 46-ю очками, а Эйбар остался 16-м с 27-ю пунктами.

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