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Реал Сосьедад переиграл Эйбар и потеснил Хетафе из зоны Лиги чемпионов

23:03 18 Читати українською
Реал Сосьедад переиграл Эйбар и потеснил Хетафе из зоны Лиги чемпионов
Эйбар – Реал Сосьедад – 1:2 / Фото из открытых источников

Реал Сосьедад на выезде одолел Эйбар в рамках 24-го тура Ла Лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

90’ Шарлес
 
Микель Оярсабаль 16’
Виллиан Хосе 75’
16’ Микель Оярсабаль
75’ Виллиан Хосе
90’ Шарлес

Эйбар при пустых трибунах принимал Реал Сосьедад. До 30 минуты случилось лишь два удара в створ ворот, и те с пенальти. На 16-й после игры Бигаса рукой в штрафной сан-себастьянец Микель Оярсабаль открыл счет. Чуть позже "оружейник" Фабиан Орельяна не сумел реализовать одинадцатиметровый, также назначеный за игру рукой. Больше интересных моментов в первой половине встречи не было.

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Во втором тайме темп игры не изменился, хотя и ударов в направлении ворот стало больше. На 75-й Порту в падении отдал на Виллиана Хосе, который вышел один на один с вратарем и в касание пробил под дальнюю штангу – 0:2. Под занавес встречи арбитр назначил третий пенальти за матч, и тоже за игру рукой. В этот раз его взялся исполнять Шарлес, который не упустил шанс и легко переиграл вратаря. На большее хозяев не хватило.

Благодаря этой победе Реал Сосьедад потеснил Хетафе из зоны Лиги чемпионов и занимает 4-е место с 46-ю очками, а Эйбар остался 16-м с 27-ю пунктами.

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